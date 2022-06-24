Benzin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Amerikalı sürücüler araçlarına reklam alıyor

ABD enflasyonu 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı sürücüler, artan benzin fiyatlarını karşılayabilmek için araçlarına reklam almaya başladı.

ABD’de benzinin galon fiyatının 5 doları aşması ve akaryakıt maliyetlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Beyaz Saray yönetimi, petrol fiyatlarını aşağı çekmek için çeşitli yollar aramaya başladı.

Öte yandan, ülkedeki enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine gelmesi ile birlikte sürücüler, farklı çözümlere yöneliyor.

Araç reklamlarında artış yaşanıyor

Benzin fiyatlarını ve lastiklerden servise kadar her şey için daha yüksek maliyetleri karşılamakta zorlanan sürücüler, araçlarına reklam almaya başladı.

Sürücüler, reklama ve kampanyanın süresine bağlı olarak ayda 100 ila 600 dolar arasında para kazanabiliyor.

Başvurular artmaya devam ediyor

Sürücülere, yapışkanlı filmlere basılan reklamlarla arabalarını sarmaları için ödeme yapan Carvertise şirketi, son üç ayda yeni kayıtlarda aylık yüzde 8 ile yüzde 13 arasında bir büyüme gördüğünü ve bu rakamın daha da artacağını söylüyor.

Miami ve Fort Lauderdale bölgelerinde araba kullanan bir sürücü, açık hava reklam firmasıyla yaptığı reklam anlaşması hakkında, "Bu, hayatımı değiştirecek bir para değil, ancak önümüzdeki beş ay boyunca pahalılıktan fazla endişe duymayacağım." dedi.

Delaware merkezli başka bir firma olan Wilmington'ın kurucu ortağı Greg Star, "Araç sürücüleri, bizim aracılığımızla arabalarını hareketli reklam panolarına dönüştürüyor ve sürdükleri saat için para alıyorlar." diye konuştu.

Kullanıcılar, araçlarına reklam alabilmek için mobil uygulama üzerinden başvuru yapıyor. Şirket, reklam verenin hedef konumuna ve kullanıcının işe gidip gelme, araç paylaşımı veya teslimat olarak çalışma alışkanlıklarına göre müşterilerini kendisi belirliyor.

Biden'ın planları

Fiyatları indirebilmek için benzinde vergi indirimini gündeme alan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta petrol şirketlerini kârlarını artırmak için arz sıkıntısından faydalanmakla suçladı.

Biden, ayrıca Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre’ye çağrıda bulundu.