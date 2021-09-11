Binek araçların yarısı 2032'ye kadar elektrikli olacak

Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'sinin, 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor.

Norveç merkezli DNV şirketi tarafından hazırlanan ve çevreci araçlara ilişkin öngörüleri içeren "Enerji Dönüşümü Görünümü 2021" başlıklı rapordan elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle azalan emisyonlar bu yıl artış gösterdi.

Ayrıca küresel enerji talebinin 30 yıl içinde yüzde 19'dan yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Elektriğin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesi emisyonların radikal artışını önlemede önemli hale geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ARTIYOR

Ulaşımda talep tarafında Çin, Avrupa ve ABD'de binek ve ticari taşıtların elektrikli araçlarla ikamesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Bu üç bölgede elektrikli taşıtların sayısı hızla artıyor, özellikle Avrupa'da elektrikli araçların satın alınmasına yönelik teşvik ve vergi destek paketleri tüketicilerin hizmetine sunuluyor.

BİNEK ARAÇLARIN YARISI 2032'DE ELEKTRİKLİ OLACAK

Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'si 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşacak. Araçların elektrikli olması, emisyonların ulaşımda azalmasını desteklerken, bu sektörde köklü altyapı çalışmalarına hız kazandıracak.

Dünya genelinde üç çeşit elektrikli taşıtta üretim maliyetleriyle birlikte ürün maliyeti de düşecek. Bunlar arasında binek araçlar, ticari araçlar ile iki veya üç tekerlekli taşıtlar yer alıyor.

BATARYA KAPASİTELERİ ARTACAK

Teknolojik gelişmelerde ise Avrupa'da elektrikli araçlar için gerekli batarya büyüklüğü saatte 49 kilovatsaatten 10 yıl içinde 100 kilovatsaate çıkacak.

Bu alandaki kapasite, elektrikli araçlardaki en büyük endişe olan menzil ölçeğinin de daha güvenilir olmasını sağlayacak, kapasite artışı ayrıca elektrikli araçları daha çekici hale getirecek.

GEÇEN YIL 3 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 8 aylık toplam elektrikli otomobil satışı 1196'ya, hibrit otomobil satışı da 32 bin 885'e ulaştı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli ve hibrit araç pazarına ilgi artıyor. Ancak yine de Avrupa'ya göre satışlarda biraz geride olduğumuzu söylemeliyiz.