Bir Çinli daha geldi: Hozon Neta U Türkiye'de satışta! Türkiye'ye Çin'den bir başka otomobil markası daha geldi. Hozon Neta, Türkiye operasyonlarını hayata geçirmeye başladığını duyurdu.

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Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Elektrikli araç üretiminde Dünya’daki ilk 10 üretici arasında yer alan Hozon Neta, Neta U modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Kompakt SUV modeli Neta U; zengin güvenlik ve teknoloji ekipmanları ve 420 kilometre menzile sahip CATL bataryasıyla kendi sınıfının iddialı modelleri arasında yer alıyor.

Hozon Neta U neler sunuyor

V2L fonksiyonu sayesinde, tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek farklı elektronik cihazları şarj edebilen dinamik SUV modelde; tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekan öne çıkıyor.

Neta U modelinin C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor. Otomobil, sadece 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj olabiliyor.

Türkiye’deki ilk fiziksel showroom’u İstanbul Kâğıthane’de açılan Hozon Neta’nın ikinci showroom’u da mart ayında açılacak.

Türkiye fiyatı

1 milyon 649 bin TL’lik satış fiyatına sahip olan Neta U, ayrıca sınıfının en geniş arka diz mesafesini sunan SUV olarak ön plana çıkıyor.