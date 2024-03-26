Bir devrin sonu: Audi R8'in üretimi resmen sonlandı Audi, yüksek talep sebebiyle R8'in üretimini mart ayına kadar uzatma kararı almıştı. Son Audi R8 modellerinin banttan inmesiyle üretim resmen sona erdi.

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Audi R8 üretimi normal şartlar altında şubat ayında sona erecekti. Ancak şirket, yüksek talep nedeniyle bu tarihi birkaç hafta ileriye atmıştı.

Gelen bilgilere göre, son Audi R8 modelleri banttan indi ve böylece sevilen model yollara veda etmiş oldu.

Audi A8 satış rakamları

Amerika pazarında Audi, önceki yıla göre yüzde 101 daha fazla R8 satarak 631 adet satış gerçekleştirdi.

Henüz Avrupa'da ve global pazarda ne tür bir performansın sergilendiğini bilmiyor olsak da 2023 yılının finansal verilerinin incelenmesiyle birlikte bu verilerin açıklanacağını söyleyebiliriz.

Ancak, hatırlatmak gerekirse, Audi'nin 2022 yılında 1097 adet ve 2021 yılında 1679 adet R8 satışı gerçekleştirdiği biliniyor.

R8’in emekliye ayrılmasının nedeni, şirketin elektrikli otomobillere daha fazla yoğunlaşması için masrafları azaltmak istemesi.

R8’in istenen satış performansını yıllardır gösterememesi de kararda etkili oldu.