24 yıldır Türkiye'deki üretimine devam eden Honda, Gebze'deki fabrikasını tamamen kapattı.

Japon otomobil üreticisi Honda, 2019 yılında yaptığı açıklamada, İngiltere ve Türkiye’de yer alan tesislerdeki üretimin durdurulacağını açıklamıştı. Bu kararın temel sebebi ise markanın global üretim stratejisiyle alakalı olmasıydı.

Verilen tarih geldi çattı ve Honda, Civic modellerinin üretildiği Gebze'deki fabrikasında üretimi tamamen durdurdu ve fabrikayı kapattı.

SON YERLİ CIVIC BANTTAN İNDİ

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze’de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modelini banttan indirdi.

Fabrika çalışanları ayrıca bu aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok." sözleriyle karşıladı.

İTHAL CIVIC'LER GELİYOR

Türkiye'de üretilen Civic modelleri, artık yerini ithal modellere bırakacak. Ekim ayından itibaren Honda Civic Sedan modellerinin Türkiye’ye ithalatına başlanacak. Yine aynı tarih itibarıyla, Civic HB ithalatı yapılmayacak.

Satışlarının yüzde 85’i LPG’li olan Civic Sedan'ın ithal versiyonlarında da LPG seçeneği bulunacak.

Bir devrin sonu: Honda'nın Gebze fabrikası resmen kapatıldı VİDEO

2040'TA TAMAMEN ELEKTRİKLİYE GEÇECEK

Japon otomotiv devinin sattığı otomobil ve SUV modelleri, 2040 yılında tamamen elektrikli olacak. Marka, Türkiye’deki ilk hibrit otomobili 2007 yılında Civic Hybrid modeliyle satışa çıkarmıştı.

2019 yılında CR-V modelinin yeni teknoloji hibrit motorla getirmeye başlayan marka, ikinci yeni nesil hibrit modelinin Jazz olarak ithal etmeye başlamıştı.