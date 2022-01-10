Bir devrin sonu: Volkswagen Passat üretimi Avrupa'da sona erdi

Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın da fişini çekti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

PASSAT, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Volkswagen Passat sedan ile ilgili beklenen haber geldi. Autocar, Passat sedanın Avrupa'daki üretimi ve satışının sona erdiğini duyurdu. Uzun tavanlı Passat Variant ise bir jenerasyon daha gördükten sonra durdurulacak.

BEKLENENDEN ERKEN VEDA ETTİ

Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın üretimine 2023 yılında son vermeyi planlıyordu. Ancak Alman üretici, Passat Variant'ın daha fazla satması ve elektrikli araç stratejisi nedeniyle Passat sedanın üretimine daha erken son verme kararı aldı.

Uzun yıllardır Almanya'nın Emden tesisinde üretilen efsanevi model, bu değişim ile yerini başka modellere bırakacak.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Elektrikli Passat olarak anılan Aero B, ID serisindeki diğer modeller gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek ve tıpkı Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleriyle gelecek.

VOLKSWAGEN PASSAT'IN TÜRKİYE'DEKİ DURUMU NE OLACAK

Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. Volkswagen, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi." demişti.