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    Bir dönemin efsanesi Ford Fiesta yolun sonuna geldi

    Ford, en çok satan modellerinden Fiesta'nın fişini çekeceği iddialarını doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 08:39
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    Bir dönemin efsanesi Ford Fiesta yolun sonuna geldi

    Elektrikli otomobillere geçişin hızlandığı son yıllarda, birçok marka yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip modellere veda etmeye başladı.

    Bu kararların alınmasında, hükümetlerin uyguladığı emisyon yasaklarının da büyük payı var.

    Elektrikli otomobil sürecine geçişi hızlandıran markalar arasında olan Ford, daha önce içten yanmalı Mustang’lerin üretimine son vermişti.

    Ford Fiesta'nın da fişi çekildi

    Ford'un en popüler modelleri arasında yer alan ve neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Fiesta için kötü haber geldi.

    Ford'dan yapılan resmi açıklamaya göre, 2023'ün ortasına geldiğimizde Fiesta'nın üretimi tamamen duracak.

    ford fiesta

    Fiesta'nın boşalan koltuğuna şirketin popüler crossover modellerinden Puma'nın elektrikli versiyonu oturacak.

    Fiesta üretimini yapan Köln'deki fabrika da elektrikli araba üretimi için yeniden dizayn edilecek ve yalnızca elektrikli araç üretecek.


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