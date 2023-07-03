Bir dönemin efsanesi Ford Fiesta yolun sonuna geldi Ford, en çok satan modellerinden Fiesta'nın fişini resmen çekiyor.

Elektrikli otomobillere geçişin hızlandığı son yıllarda birçok marka, yavaş yavaş içten yanmalı motora sahip modellere veda etmeye başladı.

Bu kararların alınmasında, hükümetlerin uyguladığı emisyon yasaklarının da büyük payı var.

Elektrikli otomobil sürecine geçişi hızlandıran markalar arasında olan Ford, daha önce içten yanmalı Mustang’lerin üretimine son vermişti.

Ford Fiesta'nın da fişi çekildi

Ford'un en popüler modelleri arasında yer alan ve neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahip olan Fiesta için kötü haber geldi.

Ford'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Fiesta, 7 Temmuz 2023’te montaj hattından çıkacak. Böylece 47 yıl ve 8 nesil sonra, Fiesta dönemi sona ermiş olacak. Son üretilen Fiesta müzeye kaldırılacak.

Ford Fiesta’nın üretim bandına veda etmesi ile Almanya’daki Köln fabrikasında elektrikli Explorer modelinin üretimini hızlandıracak.

Fiesta üretimini yapan Köln'deki fabrika, elektrikli araba üretimi için yeniden dizayn edilecek ve yalnızca elektrikli araç üretecek.

Ford Fiesta, 1976 yılında yani bundan tam 47 yıl önce Amerikalı otomobil üreticisinin model yelpazesine dahil oldu.

Dünya genelinde 22 milyondan fazla üretildi ve birçok ülkede satıldı. Fiesta, markanın üretimi durdurulan en son uzun soluklu modeli olarak kayıtlara geçti.