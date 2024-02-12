Bir efsanenin sonu: Audi R8 üretimi mart ayında sona erecek Audi, yüksek talep sebebiyle R8'in üretimini birkaç hafta daha uzatma kararı aldı. Son Audi R8 modelleri mart ayında banttan inecek.

ensonhaber.com

Audi R8 üretimi normal şartlar altında şubat ayında sona erecekti. Ancak şirket, yüksek talep nedeniyle bu tarihi birkaç hafta ileriye attı.

Gelen bilgilere göre, son Audi R8 modelleri mart ayında banttan inecek ve böylece sevilen model yollara veda etmiş olacak.

Tekrar uzatılmayacak

2019 ve 2023 yılları arasında üretilen R8'in üretim sürecinin birkaç hafta daha uzamasının ardından, üretim tamamen sonlanacak ve tekrar uzatılmayacak.

Audi A8 satış rakamları

Amerika pazarında Audi, önceki yıla göre yüzde 101 daha fazla R8 satarak 631 adet satış gerçekleştirdi.

Henüz Avrupa'da ve global pazarda ne tür bir performansın sergilendiğini bilmiyor olsak da 2023 yılının finansal verilerinin incelenmesiyle birlikte bu verilerin açıklanacağını söyleyebiliriz.

Ancak, hatırlatmak gerekirse, Audi'nin 2022 yılında 1097 adet ve 2021 yılında 1679 adet R8 satışı gerçekleştirdiği biliniyor.