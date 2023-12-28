Bir efsanenin sonu: Üretilen son Dodge Challenger banttan indi İçten yanmalı motora sahip son Challenger banttan indi ve böylece bir efsane model daha elektrikli araç yarışına yenik düştü.

ensonhaber.com

Otomotiv dünyasının efsanevi modellerinden biri olan Dodge Challenger, 20 yıllık üretim serüvenini tamamladı.

Kanada'daki Brampton Assembly Plant'ta üretilen son Challenger, Pitch Black rengine sahip bir SRT Demon 170 oldu.

Challenger, 1969 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde, Amerikan spor otomobilleri arasında önemli bir yer edindi.

Güçlü motorları ve agresif tasarımıyla, özellikle gençler arasında büyük bir popülerlik kazandı.

2008'de yeniden üretim başlamıştı

1970'li yıllardaki petrol krizinin ardından satışları düşen Challenger, 2008 yılında yeniden üretilmeye girdi.

Bu kez, daha modern bir tasarımla karşımıza çıkan Challenger, bir kez daha Amerikan spor otomobilleri arasında önemli bir yer edinmeyi başardı.

2023 yılında üretimi sona eren Challenger, Dodge'un en ikonik modellerinden biri olarak tarihe geçti.

Challenger'ın sona ermesi, otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda, birçok otomotiv üreticisi, içten yanmalı motorlu modellerini elektrikli modellerle değiştirmeye başladı. Challenger'ın sona ermesi de, bu trendin bir göstergesi olarak görülüyor.

Dodge, Challenger'ın yerine gelecek yeni bir model geliştirmeye çalışıyor. Ancak bu yeni modelin, içten yanmalı motorlu mu yoksa elektrikli mi olacağı henüz belli değil.