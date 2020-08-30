Bir Rus vatandaşı, Tesla'nın bilgilerini çalmak isterken yakalandı

Rus uyruklu bir vatandaş, şirketin bilgilerini ele geçirebilmek için Tesla çalışanlarına para teklif etti. Ancak söz konusu hack saldırısı fark edilerek engellendi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği yazılım ve teknolojilerle diğer şirketlerin de ilgisini çekiyor.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikasında ilginç bir hack girişimi yaşandı.

Elon Musk'ın paylaştığı bilgilere göre bir Rus vatandaş, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bilgilerini çalmak için çalışanlara para teklif etti.

Egor Igorevich Kriuchkov isimli kişi, Tesla bünyesinde çalışan pek çok işçinin kapısını çalarak markanın sistemlerine bir virüs yüklemesini istedi.

Casus işçilerin, virüs yükledikleri takdirde banka hesaplarına tam 1 milyon dolar yatırılacağını ifade eden Kriuchkov, iletişimde kaldığı çalışanlara da tek kullanımlık telefonlar verdi.

ÇALIŞANLAR YETKİLİLERE BİLDİRDİ