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- Bir Rus vatandaşı, Tesla'nın bilgilerini çalmak isterken yakalandı
Bir Rus vatandaşı, Tesla'nın bilgilerini çalmak isterken yakalandı
- Haber Merkezi
- 30.08.2020 - 09:29
- Güncelleme : 30.08.2020 - 09:29
Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği yazılım ve teknolojilerle diğer şirketlerin de ilgisini çekiyor.
ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikasında ilginç bir hack girişimi yaşandı.
Elon Musk'ın paylaştığı bilgilere göre bir Rus vatandaş, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bilgilerini çalmak için çalışanlara para teklif etti.
Egor Igorevich Kriuchkov isimli kişi, Tesla bünyesinde çalışan pek çok işçinin kapısını çalarak markanın sistemlerine bir virüs yüklemesini istedi.
Casus işçilerin, virüs yükledikleri takdirde banka hesaplarına tam 1 milyon dolar yatırılacağını ifade eden Kriuchkov, iletişimde kaldığı çalışanlara da tek kullanımlık telefonlar verdi.
ÇALIŞANLAR YETKİLİLERE BİLDİRDİ
Bazı çalışanlar tarafından yetkililere ulaştırılan durum, kısa sürede çözüme ulaştı. Planında başarısız olan Kriuchkov, yakalanacağını anlayınca Reno'dan Los Angeles'a kaçtı. Ancak Rus vatandaşı, 22 Ağustos'ta ülkeden kaçmak üzereyken yakayı ele verdi.
Tesla’nın kurucusu Elon Musk, siber saldırı girişiminin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu engellendiğini duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan dilekçede, Egor Igorevich Kriuchkov’un geçtiğimiz ay ABD’ye geldiği belirtildi.