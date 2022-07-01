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    Bir zamanların efsanesi BMW i3, yolun sonuna geldi

    BMW, bir zamanların efsane elektrikli modelleri arasında yer alan i3'ün üretimini durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:00
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    Bir zamanların efsanesi BMW i3, yolun sonuna geldi

    Alman otomotiv devi BMW'nin ilk tamamen elektrikli otomobili BMW i3 artık yollara veda ediyor.

    Daha önce şirketten yapılan açıklamada, son aracın temmuz ayında banttan ineceği ve üretimin sonlanacağı açıklanmıştı.

    Üretim tamamen durdu

    İlk olarak 2014 yılında seri üretime giren araç, 9 yıllık ömrünü tamamladı ve üretim tamamen sona erdi.

    Almanya'daki Leipzig fabrikasında üretilen elektrikli BMW i3, fabrikadaki yerini yeni Mini Countryman'in üretimine bıraktı. Söz konusu model, bu yılın ikinci yarısında yollarda olacak. Öte yandan, elektrikli i3'ün yerini X1'in elektrikli versiyonu iX1 alacak.

    Bir zamanların efsanesi BMW i3, yolun sonuna geldi #1

    İlk zamanlarda 130 km menzil sunan BMW i3, geliştirilerek 2022 yılında 240 km menzile sahip oldu. Ayrıca aracın beygir gücü 170 beygirden 181 beygire çıkarıldı.

    ABD için satılan BMW i3’ün üretimi 2021 yılında sona ermişti. Son versiyonlar geriye kalan ülkelerde satılacak.

    Aracın üretimi bitse de altyapısı ve bazı parçaları yeni nesil Mini Countryman’de kullanılmaya devam edecek.


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