Bitlis'te vatandaşlardan Togg'a yoğun ilgi Bitlis'te tanıtımı yapılan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a ülkemizin her köşesinde yoğun ilgi var.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki alışveriş merkezinin önüne getirilen getirilen T10X model aracı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çekti, hayırlı olmasını diledi.

Belediye önünde Togg'un direksiyonuna geçen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, ilçe merkezinde tur attı.

Bedirhanoğlu, yerli aracın bugün Ahlatlılarla buluştuğunu söyledi.

"Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun"

Togg'un ülkenin nereden nereye geldiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

Bu eseri ortaya çıkaran cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 1960'larda Erbakan hocamızla temellerinin atıldığı ve yıllardır bazı güçler tarafından üretimine izin verilmeyen aracımız hamdolsun bugün cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık yollarda. Milli gurur olarak bunu her yerde söylüyoruz. Rabbim daha büyük projeler ve hizmetlerle bizleri milletimizle buluştursun.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise milli gururun Ahlat'ta olduğunu ve halka teşhir edildiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.