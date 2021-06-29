BMW 128ti Türkiye fiyatı belli oldu

BMW 1 Serisi'nin yüksek motor gücüne sahip 128ti versiyonu, sınırlı sayıda ülkemize gelecek. İşte BMW 128ti Türkiye fiyatı ve özellikleri...

BMW'nin sınırlı sayıda da olsa ülkemize getireceği BMW 1 Serisi'nin yüksek motor gücüne sahip 128ti versiyonu, 265 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motordan güç alıyor.

Gücünü 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla ön tekerleklere aktaran BMW 128ti, 0-100 km/s hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı 250 km/s, yakıt tüketimi ise 7,2 lt/100 km olarak açıklandı.

M135i xDrive'dan 80 kilogram daha hafif olduğu açıklanan 2021 BMW 128ti'de, kırmızı renkli kaliperlerle tamamlanan M Sport fren sistemine yer veriliyor.

Önde 360, arkada ise 300 mm fren disklerine sahip olan sistemdeki kaliperler de dört pistonlu.

BMW 128TI TÜRKİYE FİYATI

2021 BMW 128ti, Almanya'da KDV dahil 44 bin eurodan başlıyor. Ülkemizde bu modele yüzde 150 oranında ÖTV uygulanıyor.

2021 BMW 128ti modelinin Türkiye fiyatı 1 milyon 063 bin 800 TL seviyesinden başlıyor.

Kaynak: DonanımHaber