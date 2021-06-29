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    BMW 128ti Türkiye fiyatı belli oldu

    BMW 1 Serisi'nin yüksek motor gücüne sahip 128ti versiyonu, sınırlı sayıda ülkemize gelecek. İşte BMW 128ti Türkiye fiyatı ve özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:19
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    BMW 128ti Türkiye fiyatı belli oldu

    BMW'nin sınırlı sayıda da olsa ülkemize getireceği BMW 1 Serisi'nin yüksek motor gücüne sahip 128ti versiyonu, 265 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motordan güç alıyor.

    Gücünü 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla ön tekerleklere aktaran BMW 128ti, 0-100 km/s hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı 250 km/s, yakıt tüketimi ise 7,2 lt/100 km olarak açıklandı.

    M135i xDrive'dan 80 kilogram daha hafif olduğu açıklanan 2021 BMW 128ti'de, kırmızı renkli kaliperlerle tamamlanan M Sport fren sistemine yer veriliyor.

    Önde 360, arkada ise 300 mm fren disklerine sahip olan sistemdeki kaliperler de dört pistonlu.

    bmw 1 ti

    BMW 128TI TÜRKİYE FİYATI

    2021 BMW 128ti, Almanya'da KDV dahil 44 bin eurodan başlıyor. Ülkemizde bu modele yüzde 150 oranında ÖTV uygulanıyor.

    2021 BMW 128ti modelinin Türkiye fiyatı 1 milyon 063 bin 800 TL seviyesinden başlıyor.

    bmw

    bmw 128ti

    bmw 128ti

    bmw 128ti

    bmw 128ti

    Kaynak: DonanımHaber

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