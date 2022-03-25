BMW, 2021'de satışlarını yüzde 8 artırdı

Alman otomotiv üreticisi BMW Group, 2021 yılı finansal sonuçlarını, gelecek hedeflerini ve yeni iş birliklerini açıkladı.

Pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021’de, otomobil üreticileri bir de çip kriziyle boğuşmak zorunda kaldı ve küresel tedarik zincirleri zaman zaman kesintiye uğradı.

Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve piyasalarda oluşan resesyona rağmen satış adetlerini yüzde 8'in üzerinde artıran BMW, geçen yıl 2 milyon 521 bin 514 yeni aracını yollarla buluşturduğunu açıkladı.

Grup bünyesindeki MINI ve Rolls-Royce satışları 307 bin 724 seviyesinde gerçekleşirken, BMW 2 milyon 213 bin 790 aracı sahipleriyle buluşturdu.

Yıl boyunca 194 bin 261 motosiklet teslimatı gerçekleştiren BMW Motorrad da önceki yıla göre yüzde 14,8 oranında bir artışla yılı kapattı.

BMW Motorrad'ın gelirleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 2 milyar 748 milyon euro seviyesine çıktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DA ARTTI

BMW Group'un toplam teslimat adetleri içindeki elektrikli otomobil payı da bir önceki döneme göre yükselerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

BMW Group’un vergi öncesi kârı 16 milyar euroya ulaşırken, grubun toplam gelirleri ise bir önceki yıla oranla yüzde 12,4 artarak 111.2 milyar euroya çıktı.

Öte yandan, artan elektrikli otomobil taleplerine karşı BMW Group, 2025'in sonuna kadar 2 milyon adet tamamen elektrikli otomobili müşterilerine teslim etmeyi hedeflediğini açıkladı.