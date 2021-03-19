BMW, 2021'de tamamen elektrikli 5 yeni model tanıtacak

BMW Grubu, bu yıl içinde tamamen elektrikli 5 yeni modelle karşımıza çıkacak.

Elektrikli otomobil pazarının her geçen gün büyüdüğü son yıllarda, birçok marka yeni modelleriyle yarışta tutunmak istiyor.

Bu markalardan biri olan Alman BMW Grubu, 2020 yılında 192 bin 662 elektrikli BMW ve MINI marka otomobil satışı gerçekleştirdi.

TOPLAMDA 5 YENİ ELEKTRİKLİ MODEL

2020 sonbaharında Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından Yeni BMW iX3, Avrupa ve Türkiye’de yollara çıkıyor.

BMW i3, Yeni MINI Cooper SE ve yakında yollara çıkacak olan BMW i4 ve BMW iX ile birlikte, yıl sonuna kadar pazara toplam beş elektrikli model sunulacak.

Verilen bilgiye göre, küresel salgına rağmen 2020'nin ikinci yarısında 1 milyon 360 bin araç satışına ulaşan BMW Group’un kârı, bir önceki döneme oranla yüzde 9,8 artışla 4 milyar 724 milyon euro olarak gerçekleşti.

Yalnızca dördüncü çeyrekte BMW, MINI ve Rolls-Royce’un teslimatları 686 bin 277 adet olurken, 2020 yılı toplam BMW Group satışları 2 milyon 325 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

BMW Group, en büyük pazarı Çin’de 778 bin 412 adet satışla yüzde 7,4 büyüme kaydederken, global pazarda elektrikli otomobil teslimatları yaklaşık yüzde 32 artışla 192 bin 662 adede yükseldi.