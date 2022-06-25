BMW, 2.2 milyar dolarlık yeni Çin tesisinde üretime başladı

BMW, elektrikli araç üretimini artırmak için 2,2 milyar dolarlık yeni Çin tesisinde üretime başladığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi BMW, perşembe günü yaptığı açıklamada, elektrikli araç üretimini hızlandırmak için açtığı Çin'deki yeni bir tesiste, 15 milyar yuan (2.24 milyar dolar) yatırımla üretimin resmen başladığını söyledi.

BMW'nin Çin'deki üçüncü otomobil montaj tesisi olan ve Liaoning eyaletinin kuzeydoğu şehri Shenyang'da bulunan Lydia fabrikası, markanın 2021'de 700 bin araç olan yıllık üretimini 830 bin araca çıkaracak.

BMW, tesisin yalnızca esnek üretim hatlarındaki pazar talebine göre pille çalışan elektrikli otomobiller üretebilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

İlk araç elektrikli i3 olacak

BMW, Lydia fabrikasının üretim hatlarından çıkacak ilk modelin, tamamen elektrikli orta boy bir spor sedan olan i3 olduğunu ve Çinli müşteriler için elektrikli araç yelpazesini gelecek yıl 13'e çıkaracağını belirtti.

Tesla ve BYD gibi Çin'de üretim yapan otomobil üreticileri, satışları bir yıl öncesine göre ikiye katlayarak ülkedeki elektrikli araç pazarına hakim durumda.

Çin Otomotiv Üreticileri Birliği verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Çin'de satılan otomobillerin yaklaşık dörtte biri elektrikle çalışıyordu.

Öte yandan BMW, bir şirket başvurusuna göre, ilk çeyrekte en büyük pazarı olan Çin'de 208 bin 507 araç sattı ve bir yıl öncesine göre yüzde 9.2 düşüş gösterdi.