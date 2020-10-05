BMW 4 Serisi Coupe, 3 farklı motor seçeneğiyle ülkemize geldi

BMW 4 Serisi Coupe modeli; 1.6 litre, 2.0 litre ve 3.0 litre motor seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

BMW, efsaneleşen tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle sınıfının rakipsiz otomobili Yeni BMW 4 Serisi Coupé modellerini geçtiğimiz haziran ayında tanıtmıştı.

Çarpıcı gövde tasarımı ve benzersiz orantılarıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor.

Güçlü omuz çizgisiyle coupé görünümünü gözler önüne seren Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, göz alıcı L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımını etkileyici hale getiriyor.

Hassas şekilde optimize edilen gövde yapısı ve şasi teknolojisiyle Yeni BMW 4 Serisi Coupé, tutkunlarına karakteristik bir sürüş deneyimi sunacak.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Alman otomotiv üreticisi BMW'nin 4 Serisi Coupe modeli Türkiye'de satışa sunuldu.

Markanın yeni tasarım kimliği olan dikey böbrek ızgaraları ile dikkat çeken otomobil, Türkiye’de 170 beygir güç üreten 1.6 litre 420i benzinli, 258 beygir güç üreten 2.0 litre 430i benzinli ve 374 beygir güç üreten 3.0 litre Mild-Hybrid benzinli M Performance seçenekleriyle bayilerdeki yerini aldı.

BMW 4 SERİSİ COUPE TÜRKİYE FİYATI

BMW 4 Serisi Cope, kasım ayından itibaren 722 bin 800 TL başlangıç fiyatıyla satın alınabilecek.