BMW, 48 farklı yeni model için isim başvurusu yaptı BMW, Alman Ticari Marka ve Patent ofisine 48 farklı yeni model ismi için başvuruda bulundu.

Son zamanlarda yeni modellere ağırlık veren Alman otomobil üreticisi BMW, önümüzdeki yıllarda birçok yeni otomobille karşımıza çıkacak.

BMW, Alman Ticari Marka ve Patent ofisine 48 farklı yeni model ismi için başvuruda bulundu.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre BMW, şu an model isimlerini belirtmek için 3 rakam ve yanında otomobilin ne tarz bir motora sahip olduğunu gösteren bir ibare kullanıyor.

BMW’nin marka başvurusunu yaptığı bazı modeller i120, iX130 ve X750 gibi isimlendiriliyor.

İçerisinde X bulunan model ibareleri crossover'ı temsil ederken, diğerleri sedan veya coupe modellere ait.

2028'de elektrikli satışları zirveye oturacak

BMW, 2028 yılına kadar elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının içten yanmalı motora sahip otomobil satışlarını geçmesini bekliyor.

Alman marka ayrıca önümüzdeki on yıl içerisinde kullanmak için yeni dizel ve benzinli motorlar geliştiriyor.