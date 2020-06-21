BMW, 6 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor

BMW, tasarruf planları kapsamında 6 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını ve satış bayilerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi, talep olmadığı için yüzlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı.

Bu üreticilerden biri olan BMW'nin, 34 bin çalışanını kısa dönem çalışma sistemiyle çalıştırdığı biliniyordu.

Ancak şirket, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında işçi sayısını azaltmaya devam edecek.

6 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Dünya çapında 126 bin çalışanı bulunan BMW, 2008 mali krizinden bu yana ilk kez işçi sayısını azaltmaya gidecek. Şirket, maliyet azaltma doğrultusunda 6 bin çalışanıyla yollarını ayıracak.

Ayrıca sözleşmeli olarak çalıştırdığı işçilerin de sözleşmelerini uzatmayacağını bildiren firma, 1963 doğumlu çalışanlara kısmi emeklilik teklif edileceğini açıkladı.