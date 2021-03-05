BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

2021 BMW 6 Serisi Gran Turismo, Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobilin teknik detaylarını ve satış fiyatını sizler için derledik.

Alman otomobil üreticisi BMW, 5 Serisi Sedan ve Touring'in ardından geçtiğimiz yıl onların hatchback versiyonu 6 Serisi Gran Turismo'yu yenilemişti.

Tanıtımının üzerinden aylar geçtikten sonra, BMW 6 Serisi Gran Turismo modeli Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo'da yekpare böbrek şeklinde ön ızgaralar ve BMW'nin 'Laserlight' farları dikkat çekiyor.

3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluk, 1902 mm genişlik ve 1538 mm yüksekliğe sahip araçta 600 litrelik bagaj kapasitesi bulunuyor. Arka koltukları yatırıldığında ise aracın bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.





TEKNİK DETAYLAR

TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollara çıkan 630i Gran Turismo, 258 beygir güç ve 400 Nm tork değerleri sunuyor.

Bu motorun aracı 6.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza taşıdığı belirtiliyor. 630i Gran Turismo'nun maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

Otomobilin bu motor seçeneği ile 100 kilometrede ortalama 7.3 litrelik tüketim değeri sunduğu da verilen bilgiler arasında.

DİĞER DETAYLAR

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo modelinde sürüş dinamiklerini iyileştirmek üzere bir dizi yeni teknolojiler bulunuyor. Bu kapsamda entegre edilen yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte geliyor.

Hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi de, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkıda bulunuyor.

Araçta 'Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı', 'Şerit Değiştirme Asistanı' ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli 'Şeritte Tutma Asistanı' gibi güvenlik donanımları da yer alıyor.

BMW 6 SERİSİ GRAN TURISMO TÜRKİYE FİYATI

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo'nun ülkemizdeki başlangıç fiyatı 1 milyon 404 bin TL olarak açıklandı.