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    BMW 7 serisinin 2 milyonuncu aracı üretildi

    Alman otomobil üreticisi BMW, iki milyonuncu 7 Serisi banttan indirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:04
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    BMW 7 serisinin 2 milyonuncu aracı üretildi

    BMW, şirketin Almanya’daki Dingolfing tesislerinde üretilen iki milyonuncu 7 Serisi banttan indirdi.

    BMW’nin ürün gamında bulunan amiral gemisi 7 serisinin 2 milyonuncu örneği ise i7 xDrive60 olarak fabrikadan çıktı.

    Hem içten yanmalı hem de elektrikli motor versiyonlarına sahip olan lüks otomobil, 1977’den beri üretim bantlarında yer alıyor.

    BMW 7 serisi neler sunuyor

    Alman marka, 1977’den beri Dingolfing tesislerinde ürettiği 7 serisinde sektörün öncü teknolojilerine yer veriyor.

    İlk nesil BMW 7 serisinde, önceden programlanmış iki adet sürüş moduna sahip otomatik şanzıman, yol bilgisayarı ve hidrolik direksiyon gibi donanımlarda bulunuyordu.

    Sonraki iki nesil boyunca ise premium otomobilde ABS, park sensörleri, navigasyon sistemi, hava yastıkları ve diğer birçok öncü teknolojiye yer verildi.

    BMW 7 serisinin 2 milyonuncu aracı üretildi #1

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