BMW, ABD'de Tesla şarjını kullanmaya başlayacak Alman otomobil üreticisi BMW, yeni nesil elektrikli araçların 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile geleceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Alman otomobil üreticisi BMW tarafından yapılan açıklamada, yeni nesil elektrikli araçların 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ile donatılacağı kaydedildi

BMW, Tesla'nın şarj istasyonlarının kullanımının finansal detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Şimdilik ABD ve Kanada'da geçerli

NACS'a geçişin yalnızca ABD ve Kanada'yı etkilediği vurgulanan açıklamada, markanın Avrupa'daki araçlarında CCS tarzı adaptörün kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Tesla, yaklaşık 12 bin şarj istasyonuyla Kuzey Amerika'nın en büyük şarj istasyonu ağını işletiyor.

Bu karar; BMW, Mini ve Rolls-Royce markalarını içeren araçların, 2025'in başlarından itibaren fabrikadan Tesla araçlarıyla aynı şarj istasyonlarını kullanabilme yeteneğiyle geleceği anlamına geliyor.

Bu gelişmeyle birlikte, BMW Grubu, araç sahiplerinin Supercharger istasyonlarını araç ekranlarından bulabilmelerine ve bu istasyonlarda ödemeleri kendi markalarının uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmelerine imkan tanıyacak.

Bu hamle, BMW'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki satışlarına olumlu yansıyacak.

Öte yandan; Ford, GM, Rivian, Volvo, Mercedes, Nissan, Jaguar ve Hyundai Grubu gibi şirketler de NACS adaptörünü kullanmayı planlıyor.