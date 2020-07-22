BMW, araç bataryaları için İsveçli şirketle anlaştı

BMW, elektrikli otomobillerinde kullanmak için İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile 2 milyar euroluk bir anlaşma imzaladı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri de şimdiden gelecek için planlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman marka BMW, elektrikli otomobil bataryaları için dev bir yatırıma imza attı.

Alman şirket, İsveçli batarya üreticisi Northvolt ile 2 milyar euroluk bir anlaşma imzaladı.

İLK TESLİMAT 2024'TE

Anlaşmanın bir parçası olarak Northvolt, BMW için üretecekleri bataryaları İsveç’in kuzeyinde yer alan yeni bir tesiste ‘yenilenebilir’ elektrik kullanarak üretecek. İlk ürünlerin teslimi ise 2024 yılında gerçekleşecek.

Northvolt, Güney Koreli Samsung ve Çinli Contemporary Ameperex firmalarından sonra BMW'nin 3. ana batarya tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Northvolt firması, 2016 yılında 2 eski Tesla çalışanı tarafından batarya hücresi geliştirmek için kurulmuştu.

"2023'TE 25 ELEKTRİKLİ MODEL HEDEFLİYORUZ"