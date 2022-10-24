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    BMW, araç çizildiğinde sürücüyü uyaracak

    BMW, araçta meydana gelen çiziği algılayarak sürücüyü uyaran bir sistem geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:04
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    BMW, araç çizildiğinde sürücüyü uyaracak

    Özellikle sıfır otomobil aldığında araçta herhangi bir çizik oluşması, canınızı çok fazla sıkabilir. Üstelik bu çizikler, genellikle günler sonra fark ediliyor.

    Alman otomobil üreticisi BMW'nin mühendisleri, boya hasarı hakkında gecikmeden bilgi alınmasını sağlayan benzersiz bir teknoloji geliştirdi.

    Bu teknoloji sayesinde, araçta herhangi bir çizik meydana geldiğinde sürücü uyarılacak.

    Çizik uyarı sistemi nasıl çalışıyor

    Aracın gövdesine boya koruma filmine benzer özel bir kaplama uygulanıyor. Son derece hassas olan sensörler, deformasyon sırasında elektrik yükündeki değişiklikleri ölçüyor.

    Toplanan bilgiler araç bilgisayarına veya bir bulut hizmetine gönderilerek buradan doğrudan araç sahibinin mobil uygulamasına iletilebiliyor.

    bmw

    Henüz patent aşamasında

    Yukarıda patent görüntüsünü görebileceğiniz çizik algılama teknolojisi, henüz BMW'nin başvurduğu bir patentte yer alıyor ve bu patent henüz onaylanmış değil.

    Bu nedenle, yeni teknolojinin BMW'nin araçlarına geleceğinin bir garantisi yok. Öte yandan, bu teknolojinin gelecekte ücretli abonelik kapsamında satılacağı da söyleniyor.



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