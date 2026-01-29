Abone ol: Google News

BMW, artan talep nedeniyle iX3 üretimini hızlandırıyor

BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine inşa ettiği yeni elektrikli SUV modeli iX3, yoğun talep nedeniyle 2026 yılı üretim kotasını neredeyse tamamen doldurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 11:12
  • BMW, iX3 elektrikli SUV modeli için yoğun talep nedeniyle üretim sürecini hızlandırıyor.
  • Macaristan'daki Debrecen tesisinde daha erken bir tarihte ikinci üretim vardiyasına geçilecek.
  • iX3 modelinin yanı sıra, iX1 ve iX2 modelleri de daha verimli hale getiriliyor.

BMW'nin elektrikli araç pazarındaki devrim niteliğindeki yeni oyuncusu iX3, tanıtıldığı günden bu yana gördüğü büyük ilgiyle markanın üretim planlarını değiştirmesine neden oldu.

Avrupa'daki elektrikli BMW siparişlerinin üçte birini tek başına oluşturan model için Macaristan'daki fabrikada üretim süreçleri hızlandırılıyor.

Markanın sadece elektrikli araçlar için kurduğu Debrecen tesisinde, planlanandan daha erken bir tarihte ikinci üretim vardiyasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Yıllık 150 bin araç kapasiteli bu tesiste, gelen yoğun siparişleri zamanında karşılayabilmek adına üretim bantları tahmin edilenden çok daha hızlı bir tempoyla çalışacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni iX3, 800V mimarisi ve 805 kilometreye varan menziliyle sınıfının sınırlarını zorlarken iX1 ve iX2 modelleri de verimlilik odaklı önemli güncellemeler alıyor.

Silikon karbür yarı iletken teknolojisi sayesinde bu iki modelin menzili yaklaşık 40 kilometre artırılarak günlük kullanımda sürücülere ciddi bir avantaj sağlanıyor.

