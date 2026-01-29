BMW, artan talep nedeniyle iX3 üretimini hızlandırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW'nin elektrikli araç pazarındaki devrim niteliğindeki yeni oyuncusu iX3, tanıtıldığı günden bu yana gördüğü büyük ilgiyle markanın üretim planlarını değiştirmesine neden oldu.

Avrupa'daki elektrikli BMW siparişlerinin üçte birini tek başına oluşturan model için Macaristan'daki fabrikada üretim süreçleri hızlandırılıyor.

Markanın sadece elektrikli araçlar için kurduğu Debrecen tesisinde, planlanandan daha erken bir tarihte ikinci üretim vardiyasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Yıllık 150 bin araç kapasiteli bu tesiste, gelen yoğun siparişleri zamanında karşılayabilmek adına üretim bantları tahmin edilenden çok daha hızlı bir tempoyla çalışacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni iX3, 800V mimarisi ve 805 kilometreye varan menziliyle sınıfının sınırlarını zorlarken iX1 ve iX2 modelleri de verimlilik odaklı önemli güncellemeler alıyor.

Silikon karbür yarı iletken teknolojisi sayesinde bu iki modelin menzili yaklaşık 40 kilometre artırılarak günlük kullanımda sürücülere ciddi bir avantaj sağlanıyor.