BMW, baharda yeni modelleriyle geliyor

Sınırlı sayıda gelecek BMW 128ti modelinin yanı sıra, 3 ve 5 Serisi modellerin Plug-in Hybrid versiyonları da mayısta Türkiye'de yollara çıkacak.

BMW, mayıs ayına iddialı bir şekilde Türkiye'ye girmek için yoğun bir çalışma içinde. Türkiye’ye sınırlı sayıda gelecek BMW 128ti modeli ile birlikte, 3 ve 5 Serisi modellerinin Plug-in Hybrid versiyonları da özel siparişle Türkiye'ye giriş yapacak.

BMW’nin efsaneleşen ‘ti’ versiyonu 1 Serisi ile geri dönüyor. Standart versiyona göre 10 mm alçalan M Sport süspansiyon sistemiyle sportif sürüş hissini genlerine yakışır şekilde veren BMW 128ti, M135i xDrive'dan uyarlanan yayları ve amortisörleriyle etkileyici sürüş dinamikleri sunuyor.

128ti, M135i xDrive’dan 80 kilogram daha hafif olmasıyla da dikkatleri çekiyor. 265 beygir güç üreten 2 litre hacimli TwinPower Turbo motorla araç, markanın en güçlü içten yanmalı dört silindirli motoruna sahip.

400 Nm’lik torku, 8 ileri Steptronic şanzımanla ön tekerleklere aktaran 128ti, 0’dan 100 km/s hıza 6.1 saniyede ulaşabiliyor.

HİBRİT MODELLER DE YOLDA

BMW’nin yeni plug-in hybrid modelleri de baharı Türkiye'de karşılayacak. BMW 330e xDrive ve 530e xDrive versiyonları 288 beygir güç üreten 2 litre hacimli Plug-in Hybrid motoruyla bahar aylarında sipariş edilebilecek.

BMW’nin bu araçlarının Plug-In Hybrid versiyonları WLTP kriterlerine göre tamamen elektrikli olarak 60 kilometreye kadar yol gidebiliyor.

Meraklıları için de 2 yeni BMW modeli daha Türkiye’ye geliyor. BMW 320d xDrive Touring, 2 litre hacimli dizel motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle showroom’larda yerini alırken, 530i xDrive Touring ise Mild Hybrid teknolojisine sahip 2.0 litre hacimli benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

BMW 330e xDrive:

BMW 530e xDrive:

BMW 320d xDrive Touring

BMW 530i xDrive Touring