BMW, Çin'e 2,76 milyar dolar daha yatırım yapacak BMW Çin'e 2,76 milyar dolar daha yatırım yapacağını ve bu yatırımın Çin'e olan bağlılığı artıracağını açıkladı.

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Son zamanlarda Alman otomobil üreticileri için Çin'de işler pek de iyi gitmiyor. Çin pazarını geçen yıl BYD'ye kaptıran Volkswagen'in gelirleri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 azalmıştı.

Benzer bir durumu BMW de yaşıyor. Şirket, Çin'deki yerel rekabet nedeniyle düşen satışları yeniden artırmak istiyor.

BMW kesenin ağzını açtı

BMW, Çin'e 2,76 milyar dolar daha yatırım yapacağını ve bu yatırım Çin'e olan bağlılığı artıracağını duyurdu.

Şirketin CEO'su Oliver Zipse, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu, yalnızca Çin'de son otuz yıldaki başarımıza işaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda önümüzdeki yıllara olan güvenimizi de ifade eden bir taahhüttür.

Haber, Zipse ve diğer şirket yöneticilerinin Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a üç günlük Çin ziyaretinde eşlik etmesinden yalnızca iki hafta sonra geldi.