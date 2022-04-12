BMW: Çip krizi 2023'e kadar sürecek

Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, çip sıkıntısının 2023'e kadar sıkıntı yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, üretime geçici olarak ara vermişti.

Çip krizinden oldukça etkilenen markalardan biri olan BMW'nin satışları da beklenenin altında kalmıştı.

"2023'e kadar devam edecek"

Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söyledi.

Zipse, "Hâlâ çip sıkıntısının zirvesindeyiz. En geç gelecek yıl iyileştirmeler görmeye başlamamızı bekliyorum, ancak yine de 2023'te temel bir kıtlıkla uğraşmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediğini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini söylemişti.



