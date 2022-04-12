Petrol
101.59
3.16%
Euro
15.94
-0.18%
Dolar
14.67
0.06%
Altın
923.27
0.23%
Borsa
2433
-0.67%
Bitcoin
592.900
-5.70%
BTXN Coin
31.04
-1.52%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    BMW: Çip krizi 2023'e kadar sürecek

    Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, çip sıkıntısının 2023'e kadar sıkıntı yaratmaya devam edeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BMW: Çip krizi 2023'e kadar sürecek

    Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, üretime geçici olarak ara vermişti.

    Çip krizinden oldukça etkilenen markalardan biri olan BMW'nin satışları da beklenenin altında kalmıştı.

    "2023'e kadar devam edecek"

    Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söyledi.

    Zipse, "Hâlâ çip sıkıntısının zirvesindeyiz. En geç gelecek yıl iyileştirmeler görmeye başlamamızı bekliyorum, ancak yine de 2023'te temel bir kıtlıkla uğraşmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

    BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediğini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini söylemişti.

    bmw


    İlginizi Çekebilir

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor
    Dünyadan futbol

    Dirk Kuyt ringe adım atıyor

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat
    Gündem

    İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü, yağmura dikkat

    Görüş Bildir