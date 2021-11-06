BMW, çip krizi nedeniyle araçlarındaki bazı donanımları kaldırıyor

BMW'nin, yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı iddia edildi.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı. Benzer bir adım ise BMW'den geldi.

DOKUNMATİK EKRAN İŞLEVİ KALDIRILABİLİR

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin, mevcut üretim seviyesinini korumak için radikal bir karar aldıği söyleniyor.

Alman markanın, yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı belirtildi.

İddialara göre karardan BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW Z4 modelleri etkilenecek.

