BMW, çip krizi nedeniyle bazı özellikleri araçlarından kaldırdı

Çip tedarikçisini değiştirme kararı alan BMW, geçici olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği olmayan araç satışına başladı.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, son aylarda çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler var.

General Motors, pickup modellerinin bir kısmındaki mikroçip isteyen donanımları kaldırmış ve artık araçlarında bunlara yer vermemeye başlamıştı. Benzer bir adım ise BMW'den geldi.

Bazı bileşenler kaldırıldı

Kısa süre önce araçlarının çip tedarikçisini değiştiren Alman otomobil devi BMW, Android Auto ve Apple CarPlay desteği olmayan araçların sevkiyatına başladı.

Yeni tedarikçinin çipleri henüz Google ve Apple'ın teknolojileriyle uyumlu olmadığından, yeni araçlar bu özelliklerden yoksun olacak.

Android Auto ve CarPlay'siz modellerini ABD, İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa'daki müşterilere göndermeye başlayan BMW, bu özelliklerin en geç haziran ayının sonuna kadar güncelleme ile araçlara geleceğinin sözünü verdi. BMW hangi modellerin etkilendiği konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Alman markanın BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7 ve BMW Z4 modellerinde, yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı iddia edilmişti.