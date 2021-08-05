BMW: Çip krizi satış yapmamıza izin vermiyor

BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter, çip krizi nedeniyle satışları artıramadıklarını söyledi.

Yıl başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretime geçici olarak ara vermişti.

Çip krizinden oldukça etkilenen markalardan biri olan BMW'nin satışları beklenenin altında kalmaya devam ediyor.

Türkiye otomotiv pazarının geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya düşmesi, Avrupalı üreticilerin kaygılarıyla birleşince, yılın nasıl tamamlanacağı merak edilmeye başlandı.

Premium araç pazarının önemli ismi BMW, çip krizinin şirketlerinin nasıl etkileyeceği konusunda bir bildirimde bulundu.

"SATIŞLARI ARTIRAMIYORUZ"

BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter, “Satışlarımızı artırmak istiyoruz, fakat çip krizi buna izin vermiyor. Bu yıl çip bulsaydık 70 bin ile 90 bin daha fazla araç satabilirdik.” ifadelerini kullandı.

BMW, Türkiye’de bu yıl 3 Serisi modelinden 2262 adet, 5 Serisi modelinden ise 2164 adet sattı.

İKİNCİ YARIDA DA DEVAM EDECEK

Temmuz ayında açıklamalarda bulunan markanın üretim patronu Milan Nedeljkovic, "Yılın ikinci yarısında da çip krizinin üretime darbe vurabileceğine inanıyoruz. Durum kritik seviyede. Aslında ilk aşamada bu durumun yılın ikinci yarısında ortadan kalkacağına ve üretimin başlayacağına inanıyorduk. Fakat şimdi, aynı sorunun yılın ikinci yarısında da devam edeceğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.