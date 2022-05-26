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    BMW, doğalgaz krizinden kurtulmak istiyor

    Alman otomotiv üreticisi BMW, doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için yeni enerji yatırımları araştırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:01
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    BMW, doğalgaz krizinden kurtulmak istiyor

    Rus doğalgazına yönelik ambargonun sektörü durma noktasına getireceği konusunda uyaran Alman otomobil devi BMW, yeni çözüm arayışlarına yöneldi.

    Alman otomotiv devi BMW'nin üretim şefi Milan Nedeljkovic, şirketin doğalgaza olan bağımlılığını azaltmak için güneş, jeotermal ve hidrojen dahil olmak üzere yeni enerji yatırımları araştırdığını söyledi.

    Tesiselere güneş paneli ekleyecek

    2021'de enerji tüketiminin yüzde 54'ü doğalgaza dayanan BMW, tesislerine nerelere güneş panelleri ekleyebileceğini araştırıyor ve Almanya'nın Leipzig kentindeki tesisine hidrojen taşımak için yerel makamlarla birlikte çalışıyor.

    Nedeljkovic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hidrojen, doğalgaz talebini azaltmak ve hatta tamamen telafi etmek için çok uygun." ifadelerini kullandı.

    "Sektör durma noktasına gelir"

    Rusya'dan doğalgaz tedariki kesildiğinde BMW fabrikalarına ne olacağı sorusuna yanıt veren Nedeljkovic, "Sektörümüz Alman doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Sadece BMW değil, tüm sektör durma noktasına gelirdi." dedi.

    bmw


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