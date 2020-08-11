BMW, elektrikli araç pazarında hedefini yükseltti

BMW, 2019'da toplam 500 bin adet elektrikli modelini yollara çıkardı. 2021 sonunda 1 milyon adet elektrikli araç satışı planlayan şirket, 2030 hedefini ise 7 milyon olarak belirledi.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman şirket BMW, elektrikli otomobil pazarında gözünü yukarılara dikti.

HEDEF: 2030'DA 7 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

Elektrikli otomobil serüvenine 2013 yılında başlayan BMW, 2019'da toplam 500 bin adet elektrikli araç satmayı başardı. Gelecek yıl ise toplamda 1 milyon satış hedefleyen Alman marka, 2030'da 7 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

Elektrikli araç pazarında Avrupa'da yüzde 10'luk pazar payına sahip olan BMW grubunun, dünya genelindeki payı ise yüzde 7,6'a çıktı.

BMW grubu; ABD'de yüzde 3.7, Almanya'da yüzde 10.8, İngiltere'de yüzde 12.2 ve Norveç'te yüzde 84'lük bir paya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE PAZARI DA ELEKTRİKLENİYOR

BMW Grubu markaları BMW ve MINI'nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv, Türkiye'de de elektrikli otomobil rekabetine hazırlanıyor. Kısa bir süre önce MINI'nin yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI Electric'i satışa sunan şirket, 2021 ilk çeyreğinde elektrikli BMW iX3'ü yollara çıkaracak.

Bu modeli daha sonraki yıllarda BMW iNext ve 4 kapılı Gran Coupe tasarımına sahip BMW i4 izleyecek.