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    BMW, elektrikli araçlar için milyar dolarlık yatırımını duyurdu

    Alman otomobil üreticisi BMW, Güney Carolina fabrikasını genişletmek İçin 1.7 milyar dolarlık yatırım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 09:40
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    BMW, elektrikli araçlar için milyar dolarlık yatırımını duyurdu

    Alman otomobil devi BMW, yeni nesil elektrikli araçlar için fabrikalarını büyütmeye devam ediyor.

    Şirket, ABD'de bulunan Güney Carolina üretim merkezine 1.7 milyar dolar yatırım yaptı.

    BMW, 2030 yılına kadar en az altı yeni elektrikli araç modeli üretmek üzere Spartanburg tesisini yeniden donatmak için 1 milyar dolar harcayacak.

    BMW 300 kişiyi işe alacak

    Ayrıca şirket, aynı bölgede bir batarya montaj tesisi inşa etmek ve yakındaki Woodruff'ta 300 kişiyi işe almak için 700 milyon dolar daha yatırım yapacak.

    Alman lüks otomobil üreticisi BMW, ayrıca projeye tedarik amacıyla Güney Carolina'da yeni bir pil hücresi tesisi kurmak için Çinli Envision AESC ile bir anlaşma yaptığını duyurdu.

    BMW


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