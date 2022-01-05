BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak

BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak

BMW, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için 6 bin kişiyi daha işe alacağını söyledi.

Elektrikliye geçiş sürecini hızlandıran Alman otomobil üreticisi BMW, bu yıl iş gücünü daha da artıracak.

Marka, elektrikli araçlara yönelik artan talebe hazırlanmak için 2022'de 6 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Şirket CEO'su Oliver Zipse, gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oliver Zipse, şirketin şu anda yeni trendleri dikkate alarak iş stratejisini yeniden düzenlediğini söyledi.

HEDEF 2 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

BMW'nin şu ana kadar sattığı toplam elektrikli araç sayısı 1 milyonu geçtiği ve Zipse, 2025 yılına kadar 2 milyon satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.