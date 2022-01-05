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- BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak
BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak
BMW, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için 6 bin kişiyi daha işe alacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 08:39
- Güncelleme : 05.01.2022 - 09:13
Elektrikliye geçiş sürecini hızlandıran Alman otomobil üreticisi BMW, bu yıl iş gücünü daha da artıracak.
Marka, elektrikli araçlara yönelik artan talebe hazırlanmak için 2022'de 6 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Şirket CEO'su Oliver Zipse, gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Oliver Zipse, şirketin şu anda yeni trendleri dikkate alarak iş stratejisini yeniden düzenlediğini söyledi.
HEDEF 2 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI
BMW'nin şu ana kadar sattığı toplam elektrikli araç sayısı 1 milyonu geçtiği ve Zipse, 2025 yılına kadar 2 milyon satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.