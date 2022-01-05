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    BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak

    BMW, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için 6 bin kişiyi daha işe alacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:13
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    BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak

    Elektrikliye geçiş sürecini hızlandıran Alman otomobil üreticisi BMW, bu yıl iş gücünü daha da artıracak.

    Marka, elektrikli araçlara yönelik artan talebe hazırlanmak için 2022'de 6 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Şirket CEO'su Oliver Zipse, gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Oliver Zipse, şirketin şu anda yeni trendleri dikkate alarak iş stratejisini yeniden düzenlediğini söyledi.

    HEDEF 2 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

    BMW'nin şu ana kadar sattığı toplam elektrikli araç sayısı 1 milyonu geçtiği ve Zipse, 2025 yılına kadar 2 milyon satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

    BMW, elektrikli otomobiller için 6 bin kişiyi işe alacak #1


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