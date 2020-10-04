BMW, elektrikli SUV modeli iX3'ün üretimine Çin'de başladı

BMW, çok yakında karşımıza çıkacak tamamen elektrikli ilk SUV modeli iX3'ün üretimini Çin'de başlattı. İşte yeni BMW iX3 hakkında tüm detaylar...

Şimdiye kadar yarı elektrikli otomobillere odaklanan birçok marka, artık tamamen elektrikli otomobil üretmeye zaman ayırıyor.

Bu markalarından biri olan Alman üretici BMW, yeni iX3 modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde BMW iX3 modelinin, seri üretimden önce tüm testleri başarıyla geçtiğini sizlerle paylaşmıştık.

ÜRETİM BAŞLADI

BMW’nin tamamen elektrikli ilk SUV modeli olacak Yeni BMW iX3'ün üretimine Çin'de başladı. Üretim, BMW'nin Çinli ortağı Brilliance Automotive ile birlikte Çin'in Şenyang kentinde normal motorlu X3'lerle birlikte gerçekleştiriliyor.

BMW iX3 ÖZELLİKLERİ

Çin'de üretilip hem yerel pazarda satılacak hem de tüm dünyaya dağıtılacak olan iX3'ün hedef aldığı öncelikli iki market ise Avrupa ve Çin olacak.

BMW iX3, firmanın 5.nesil yüksek voltajlı yeni bataryalarını kullanan ilk model olmasıyla da BMW için önem taşıyor. iX3'ün ardından BMW'nin i4 ve iNEXT adlı elektrikli otomobil modellerinin geleceği de biliniyor.

286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 80 kWh bataryadan gücünü alacak yeni iX3, sürücülere 460 kilometrelik menzil sunacak. 180 km/s hıza ulaşabilecek yeni otomobil, aynı zamanda yarım saatte yüzde 80'e kadar hızlı şarj olabilecek.

2021'İN İLK AYLARINDA TÜRKİYE'DE

Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle geliştirilen yeni BMW iX3, 2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelecek.