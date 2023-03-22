BMW gelirlerini yüzde 28 artırdı BMW'nin toplam gelirleri 2022'de yüzde 28,2 artarak 142 milyar 610 milyon euroya ulaştı.

BMW, Mini ve BMW Motorrad markalarını bünyesinde barındıran Alman otomobil üreticisi BMW Group, 2022 finansal sonuçlarını paylaştı.

Alman üretici; Çin'deki koronavirüs önlemleri, yüksek enflasyon ve faiz oranları ile yarı iletken krizi ve aksayan tedarik zincirlerine rağmen 2022'yi 2 milyon 399 bin 632 adet araç satışıyla tamamladığını açıkladı.

Bu dönemde Mini ve Rolls-Royce satışları 298 bin 943 seviyesinde gerçekleşirken BMW, 2 milyon 100 bin 689 aracı sahipleriyle buluşturdu. BMW Motorrad ise yıl boyunca 202 bin 895 motosiklet teslimatı gerçekleştirdi.

Elektrikli araç satışlarında büyük artış

Öte yandan, BMW Group'un 2022'deki tamamen elektrikli araç satışlarındaki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 107,7 yükselerek grubun toplam CO2 salımına yüzde 9 oranında düşüş olarak etki etti.

Grubun toplam gelirleri 2022'de yüzde 28,2 artarak 142 milyar 610 milyon euroya ulaştı. BMW Group'un vergi öncesi kârı ise 23 milyar 509 milyon euro oldu.

Verilen bilgiye göre, 2023'te BMW Group toplam araç teslimatlarının yüzde 15'ini tamamen elektrikli modellerden oluşturmayı hedefliyor.