BMW Grubu, Çin'deki satışlarını yüzde 7,4 artırarak rekor kırdı

BMW Grubu'nun Çin'deki satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artarak, pandemiye rağmen yeni bir rekor kırmayı başardı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı otomobil üreticileri için pek de iyi geçmedi. Ancak bazı üreticiler, özellikle belirli bölgelerde satışlarını artırmayı başardı.

Bu üreticilerden biri olan Alman üretici BMW'nin Çin'deki satışları, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artarak yeni bir rekor kırdı. Grup, Çin'deki müşterilerine 777 bin 379 adet BMW ve Mini marka araç teslim etti.

Otomobil üreticisinden daha önce yapılan bir açıklamada, geçen yıl dünya genelinde satılan 2,3 milyon BMW ve Mini marka aracın neredeyse üçte birinin Çin'de satıldığı belirtilmişti.

"ÇİN'İN DÜNYADA EŞİ YOK"

BMW Grubu'nun Çin Bölge Başkanı ve CEO'su Jochen Goller, Çin otomobil pazarının potansiyelinin yanı sıra, Çinli müşterilerin çeşitlenen taleplerinin de dünyada bir eşinin daha olmadığını söyledi.

Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge merkezini Çin'de kuran BMW, aynı zamanda Çin'in teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarıyla iş birliğini artırıyor.