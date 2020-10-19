BMW, hibrit otomobillerdeki yangın riskine karşı uyardı

Son zamanlarda hibrit araçlarda meydana gelen yangınları gündemine alan BMW, araçların tam şarj edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Son zamanlarda hibrit ve elektrikli araçlara olan ilgi bir hayli arttı. Ancak bu durum, zaman zaman bazı risklerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Alev alan elektrikli otomobil haberlerini artık sık sık duyuyoruz. Örneğin Ford, benzer sorunlar nedeniyle Kuga modelleriyle uğraşıyor. Hyundai ise yine yangın riski nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kona Electric modellerini geri çağırmıştı.

BMW DE KERVANA KATILDI

Batarya problemlerinden başı ağrıyan bu markalar kervanına katılan son isim ise BMW oldu. Samsung'dan gelen bataryaları kullanan Alman üretici, PHEV modellerinin tamamında yangın riski bulunduğunu açıkladı.





27 BİNE YAKIN ARAÇTA YANGIN RİSKİ VAR

AutoNews'ın haberin göre, 20 Ocak-18 Eylül 2020 tarihleri arasında üretilen 26 bin 900 adet hibrit model, söz konusu sorundan etkilenmiş durumda.

Yangın tehlikesi içeren modeller arasında 2 Serisi Active Tourer, X1, X2, X3, X5 ile 3 Serisi, 5 Serisi ve 7 Serisi'nin elektrikli türevleri bulunuyor.

Sorunlu modellerin birçoğunun Avrupa'da olduğunu belirten üretici, yaptığı araştırmalar sonucunda üretim esnasında bataryaların içerisine partiküller kaçtığını keşfetti. Bu da batarya hücrelerinin kısa devre yapmasına neden oluyor ve yangın riskini artırıyor.

Şu anda sorunların çözümü için çalışmalarına devam eden Alman üretici, kullanıcılarına araçlarını tam kapasite ile şarj etmemelerini öneriyor. Çünkü bataryanın aşırı yüklenmesi bu yangınlara sebep olabiliyor.