BMW, hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı

BMW, Toyota'dan tedarik ettiği yakıt hücreleriyle birlikte hidrojen yakıt hücresi üretimine başladığını duyurdu.

Son zamanlar birçok şirket karbon emisyonunu en aza indirmek için elektrikli otomobiller üzerinde çalışıyor..

Bu şirketlerden biri olan Japon devi Toyota, hidrojen yakıtlı araçlar için Alman üretici BMW ile geçtiğimiz aylarda ortak olmuştu.

İki dev firma, ortaklaşa geliştirecekleri hidrojen yakıt hücreli arabalar için, 2025 yılına kadar seri üretime ve satışlara başlamayı planlıyor.

BMW, şimdiden hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı

BMW, Toyota'dan tedarik ettiği yakıt hücreleriyle birlikte hidrojen yakıt hücresi üretimine başladı.

Yakıt hücresi sistemini Münih'teki merkezde üretmeye başlayan BMW, sistemi entegre ettiği iX5 Hydrogen isimli crossover'ları bu yılın sonuna kadar yollarda test edilmeye hazır hale getirecek.

BMW'nin güç aktarma sistemi, iki hidrojen tankı tarafından beslenen bir yakıt hücresi kümesinden oluşuyor.

Alman üretici, geliştirdikleri yeni nesil yakıt hücresi teknolojisinin tek başına 170 hp sürekli güç ürettiğini söylüyor.

Buna yüksek performanslı batarya ve beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip elektrik motoru da dahil olduğunda toplam güç 374 hp'ye kadar çıkıyor.

BMW ilk etapta 100 adet BMW iX5 Hydrogen üretmeyi planlıyor. Bu araçlar ABD, Japonya, Avrupa, Çin ve Güney Kore'de günlük kullanım koşullarında test edilecek.

Hidrojen yakıtlı araç nedir

Hidrojen yakıtlı araçlar da tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Hidrojen yakıtının maliyetli olması ve gerekli yakıt istasyonlarının fazla olmaması, şu anda bu teknolojinin önündeki en büyük iki engel olarak dikkat çekiyor.