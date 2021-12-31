BMW i4 ve iX siparişleri şimdiden tükendi

BMW CEO'su Oliver Zipse, yepyeni BMW i4 ve BMW iX siparişlerinin çok kısa bir süre içinde tükendiğini açıkladı.

Yeni yılda da elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam edecek Alman otomotiv devi BMW, modellerine olan yüksek talepten son derece memnun.

BMW CEO'su Oliver Zipse, yepyeni BMW i4 ve BMW iX siparişlerinin çok kısa bir süre içinde tükendiğini duyurdu.

Elektrikli araçlara olan talebin oldukça yüksek olduğunu belirten BMW CEO'su, "i4'ümüz ve iX'imiz hızlı bir şekilde tükendi." dedi.

"İŞ GÜCÜ YÜZDE 5 ARTACAK"

Alman devi, 2022'de elektrikli araçlarla ilgili 6 bin kişiye kadar yeni iş imkanı sağlayacağını söylemişti. Zipse, "Tam da bu nedenle önümüzdeki yıl iş gücümüzü yüzde 5'e kadar artıracağız." ifadelerini kullandı.

BMW Grubu, şu ana dek bir milyondan fazla elektrikli otomobil sattı ve 2025'ten önce bir milyon daha satmanın planlarını yapıyor.