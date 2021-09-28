BMW, içten yanmalı motorlardan hemen vazgeçmek istemiyor

BMW baş mühendislerinden Frank Weber, markanın içten yanmalı motorlardan hızlı bir şekilde vazgeçmeyeceğini söyledi.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

BMW ise içten yanmalı motorları tercih etmeye devam edecek. Alman marka, bu tip motorların hala ömrünü doldurmadığına inanıyor.

"DEĞİŞİM BİR GECEDE YAŞANMAYACAK"

Automotive News Europe'a konuşan BMW baş mühendislerinden Frank Weber, değişimin bir gecede yaşanmayacağının altını çiziyor. Elektrikli modellerin hala cevaplaması gerektiği sorular olduğuna inanan Weber, "Bu elektrikli otomobillerin tamamını sisteme nasıl entegre edeceğiz? Peki ya şarj istasyonları için geliştirilecek yenilenebilir enerji seçenekleri? İnsanlar, sistem ve altyapı buna hazır mı?" dedi.

Aynı diğer markalarda da olduğu gibi BMW, bünyesinde motor üretimi gerçekleştiren pek çok çalışan bulunduruyor.

Elektrikli motorlara geçiş ile birlikte bu çalışanların tamamının yeniden eğitilmesi gerekecek. Bu da hem kaynak hem de zaman gerektiren bir işlem.

DEV YATIRIM YOLDA

Frank Weber, BMW'nin yakın zamanda benzinli ve dizel motorların gelişimi için büyük bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu da markanın içten yanmalı motorlara yapacağı son yatırım olacak. Yatırım ile birlikte, tüm motorlar Euro 7 standartlarına uygun hale getirilecek.

Sonuç olarak BMW, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Ancak bu tarihten sonra şirket, tamamen çevreci modellere yönelecek.



