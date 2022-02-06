BMW: İçten yanmalı motorlardan vazgeçmeye hazır değiliz

BMW patronu Oliver Zipse, dünyanın içten yanmalı motorları tamamen bırakmaya hazır olmadığını öne sürdü.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

BMW ise içten yanmalı motorları tercih etmeye devam edecek. Alman marka, bu tip motorların hala ömrünü doldurmadığına inanıyor.

"DÜNYA HENÜZ HAZIR DEĞİL"

BMW patronu Oliver Zipse, dünyanın içten yanmalı motorları tamamen bırakmaya hazır olmadığını öne sürdü. Zipse, atılan adımlara rağmen içten yanmalı motorları çok erken terk etmenin çevre üzerinde olumlu bir etki bırakmayacağını düşünüyor.

Zipse, "Almanya'daki, Avrupa'daki ve dünya çapındaki en büyük pazar segmenti, kuşkusuz yanmalı motordur. Sekiz veya on yıl içinde böyle bir şeyi sonlandırmadan önce ne yaptığımızı bilmek zorundayız.

Halihazırda global pazar olan bir teknolojiye ihtiyaç duymadan vazgeçmek zararlı olabilir. Bunun iklime ya da başka bir şeye yardımcı olacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak BMW, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek. Ancak bu tarihten sonra şirket, tamamen çevreci modellere yönelecek.

Çünkü Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke, içten yanmalı motorları tamamen yasaklayan sert tedbirler alacak.