BMW, ilk elektrikli SUV modelinin üretimine başlıyor

BMW, yaz aylarında üretmeyi planladığı tamamen elektrikli iX3'ün üretimine hazırlanıyor.

Şimdiye kadar yarı elektrikli otomobil üreten birçok marka, artık tamamen elektrikli otomobil üretmeye zaman ayırıyor.

BMW'nin Çin’deki tesiste üretilip tüm dünyaya ihraç edilecek ilk modeli olan iX3 için geri sayım başladı.

BMW AG CEO’su Oliver Zipse, grubun 14 Mayıs tarihinde düzenlenen yıllık genel toplantısında, ''Koronavirüs salgınından dolayı önceden planladığımız süreçte bazı aksaklıklar oldu, ancak biz süreci aynı şekilde yürütmeye devam ediyoruz.'' demişti.

ÜRETİM YAKINDA BAŞLIYOR

Aylarca süren çalışmalarda nihayet artık sona yaklaşıldı ve yakın bir zamanda elektrikli modelin üretimlerine Çin tesislerinde başlanacağı açıklandı.

iX3’ün üretimi, BMW ile Brilliance Auto arasındaki ortak girişim olan BMW Brilliance Automotive (BBA) çatısı altında bu yaz aylarında başlayacak.

İLK MODELLER BU YIL SATIŞA ÇIKACAK

İlk iX3 modellerinin 2020 yılı sona ermeden önce müşterilere teslim edileceğini söyleyen otomotiv devi, aracın 7 bin 700 kilometreyi geçkin test sürüşlerinin ve 340 saatten fazla süren testlerin yalnızca dört haftada tamamlandığının da altını çizdi.

Yeni otomobil, yapılan testlere göre 440 km menzile sahip olacak. Araç üzerinde 74 kWh bataryalar bulunacak ve bataryaların yüzde 80’ini nikel, geriye kalan yüzde 20'sini ise eşit oranda dağıtılmış olan kobalt ve magnezyum oluşturacak