BMW: Küresel çip krizi kritik seviyede

BMW, şu anda çip krizinin kritik bir seviyede olduğunu ve yılın ikinci yarısında da devam edeceğini söyledi.

Yıl başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretime geçici olarak ara vermişti.

Çip krizinin daha ne kadar devam edeceği henüz belirsiz, ancak Alman marka BMW yeni bir açıklamayla gündeme geldi.

BMW'den yapılan açıklamada, çip tedarik sorunlarının şu anda kritik bir seviyede olduğu ve yılın ikinci yarısında da devam edebileceği bilgisi paylaşıldı.

BMW'DE ÜRETİM AZALIYOR

Küresel çip krizi nedeniyle zor durumda kalan BMW, üretimini azaltmaya devam ediyor.

Markanın üretim patronu Milan Nedeljkovic, bazı tesislerde üretimin durduğunu ifade ediyor. Bazı tesislerde ise vardiyalı çalışmaya tekrar geçilmiş durumda. BMW'nin şu ana kadarki kaybının ise 30 bin adet olduğu söyleniyor.

Nedeljkovic, "Yılın ikinci yarısında da çip krizinin üretime darbe vurabileceğine inanıyoruz. Durum kritik seviyede. Aslında ilk aşamada bu durumun yılın ikinci yarısında ortadan kalkacağına ve üretimin başlayacağına inanıyorduk. Fakat şimdi, aynı sorunun yılın ikinci yarısında da devam edeceğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.