BMW M serisi elektrikliye dönüşüyor

BMW M ailesinin elektrikli dünyaya giriş yapacağı model BMW XM olacak. Serinin içten yanmalı son modeli ise yakın zamanda tanıtılması beklenen M2 olacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

Bu kapsamda Alman otomobil üreticisi BMW de yavaş yavaş içten yanmalı motorlardan vazgeçiyor.

BMW M serisi tamamen elektrikli oluyor

BMW M ailesinin elektrikli dünyaya giriş yapacağı model BMW XM olacak. 2022 yılının sonlarında üretime girecek olan araç geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı.

BMW'nin M serisindeki son tamamen içten yanmalı modeli ise, yakın zamanda tanıtılması beklenen M2 olacak.

Şirketin CEO'su Frank van Meel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "BMW M2, altı silindirli motoru ve arkadan çekişli yapısı ile bir safkan olacak. Gün geçtikçe araçlarımızda daha fazla elektrik desteği görmeye başlayacaksınız.

Bu destek 48 volt yarı hibrit ya da şarj edilebilir hibrit olarak gelebilir. Hatta tamamen elektrikli modeller de planlıyoruz. M2'yi bu sebeple M ailesinin son tamamen içten yanmalı motora sahip modeli olarak görebiliriz." dedi.

Görsel: Kamuflajlı yeni BMW M2