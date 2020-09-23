BMW M3 ve M4'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı

BMW'nin M serisindeki önemli modellerinden olan M3 ve M4'ün görselleri basına sızdırıldı. İşte BMW M3 ve M4 hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan her şey.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticilerinden biri olan BMW, yeni otomobillerini tanıtmak için gün sayıyor.

2021 yılında satışa çıkacak olan BMW M3 ve M4 modellerinin fotoğrafları şimdiden sızdırılmış durumda.

Her iki modele de baktığımızda, artık markanın imzası haline gelen büyük böbrek ızgara tasarımlarını görüyoruz.

Bu detayın haricinde standart versiyonlarına göre daha geniş ve kaslı duran otomobillerin gövde renkleri de dikkat çekici. M3’te kullanılan yeşil renk ve M4’te kullanılan açık sarı renk, otomobilleri oldukça şık ve farklı göstermiş.

TASARIM DETAYLARI

M3 modeline önden baktığımızda, yeni 3 Serisi’nden tamamen farklı bir yüz bizi karşılıyor. Böbrekler ve farların M otomobiline özel olduğunu düşünebiliriz.

Ayrıca yan detaylarında ise otomobilin çamurluktan başlayan çizgisi, kapının altından arka lastiğe kadar devam ediyor. Ayrıca arka çamurlukların genişliği de oldukça dikkat çekici.

M4’e önden baktığımızda ise standart 4 Serisi modeliyle aynı olduğunu görebiliyoruz. Otomobilin yan profil detayında ise kardeşi M3’te olduğu gibi belirgin bir çamurluk hava girişi ve kapı altı çizgisi yer alıyor.

Her ne kadar BMW M3 ve M4 modellerinin teknik detayları ortaya çıkmasa da bazı yabancı kaynaklar, otomobillerde X3 M ve X4 M modellerinde kullanılan 3 litrelik 6 silindirli 473 beygir güç ve 598 Nm tork üreten motorun bulunacağını iddia ediyor.