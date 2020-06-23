BMW M5 CS yıl sonuna doğru satışa çıkacak

BMW M5 serisinin en güçlü modeli M5 CS, yıl sonuna doğru otomobil severler ile buluşacak.

Alman otomobil üreticisi BMW, birkaç ay içerisinde M5 ailesine yeni otomobillerini ekleyecek.

Standart versiyonların tanıtımının ardından ipucu niteliğindeki paylaşımlarla bazı parçalarını göstermeye başlayan BMW, geçtiğimiz günlerde M5 ve M5 Competition modellerini gün yüzüne çıkarmıştı.

Ancak görünüşe göre BMW, M5 serisinin zirvesine bir model daha ekleyecek. Ortaya atılan iddialara göre BMW, M5 CS modelini üretim bandına soktu bile. Aracın ise yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BMWBLOG, aracın gerçekten üretim aşamasında olduğunu ve modelin çıkış gücünün 650 bg'e dayanacağını açıkladı.

4.4 litrelik çift turbolu V8 motor, CS logosu ile birlikte tork çıkışını da 800 Nm'ye ulaştırmış olacak.

Aerodinamik güncellemeler, seramik fren sistemleri ve yeni tavan tasarımı ile birlikte geleceği söylenen M5 CS, kendisini ailenin diğer üyelerinden ayırt edecek bir tasarıma da sahip olacak.

M2 CS, M3 CS ve M4 CS gibi M5 CS'nin de sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor. 5 Serisi'nin zirvesine oturacak olan modelin 120 bin dolardan başlayan fiyatlara satılacağı da gelen bilgiler arasında.







