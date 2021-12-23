BMW, otomobillerdeki bardaklıklar yüzünden dava edildi

BMW X7'nin bardaklıklarından şikayetçi olan müşteriler, BMW'ye 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

BMW, oldukça ilginç bir tazminat davasıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda müşteriler, BMW X7'nin bardaklıkları yüzünden Kaliforniya mahkemesine başvurdu ve 5 milyon dolarlık dava açtı.

Davanın detayları ve bardaklıkla ilgili iddialar bir hayli ilginç. Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre, kullanıcıların büyük bir kısmı, bardaklıkların "ıslanmasının" sorun yarattığını ifade ediyor.

HAVA YASTIĞI SİSTEMİNİ BOZUYOR

Müşteriler, bardaklıktan sızan sıvıların bardaklığın içerisindeki açıklıktan SRS (hava yastığı) modülüne ait kablolara ulaştığını ve hava yastıklarının düzgün çalışmasını engellediğini belirtiyor.

Davayı açan BrightK Consulting şirketi, pek çok BMW aracında benzer bir sorunun olduğu görüşünde. Davacının avukatı Hovanes Margarian, aracın bu şekilde tasarlanmasının tamamen yanlış olduğunu ifade ediyor.

Islanan kabloların sorun yaratması nedeniyle tamircilerin yolunu tutan müşteriler, yaklaşık 2 bin dolar ödemek zorunda kalıyor. Avukatlara göre BMW, buradan tamamen haksız kazanç elde ediyor.